Aemilia, il giudice convalida l'arresto: Amato resta in carcere

Convalidato l'arresto per Francesco Amato, il 55enne che lunedì si era barricato all'interno di un ufficio postale di Reggio Emilia, tenendo in ostaggio cinque impiegati per otto ore. L'uomo sarebbe comunque rimasto in carcere a causa dell'ordine di cattura emesso dopo la sentenza di primo grado del processo Aemilia che lo ha visto condannare a 19 anni per associazione mafiosa. Prima dell'azione alle Poste, Amato era stato latitante per 4 giorni.