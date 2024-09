Delitto di Parabiago, Adilma al complice: "Se parli, perdo i soldi"

"Per il momento non dire niente, mantieni quello che hai detto. Non dici che sei stato tu" avrebbe detto all'uomo che secondo gli investigatori si trovava a bordo dell'auto che ha investito Fabio Ravasio guidata da Igor Benedito, figlio 25enne di lei. "Aspettiamo l'esito dell'esame della macchina, adesso non dire nulla altrimenti rischio di perdere i soldi della ditta e della casa di Mentone. Quando verrà fuori che è stato Igor dirò che lui era con il Sert e lo mando in comunità. Tornerà a casa poi con gli arresti domiciliari" ha proseguito.



"Faccio quello che mi hai detto di fare, il gay e di dire che non ho fatto niente e che non c'entro niente" conclude Marcello Trifone.