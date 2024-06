Ad Acireale (Catania) la polizia ha arrestato un 42enne che per tre anni avrebbe minacciato e maltrattato i genitori. E' accusato di tentativo di estorsione, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Rientrato in Italia dopo un'esperienza lavorativa all'estero, il 42enne avrebbe avuto atteggiamenti violenti quasi ogni giorno anche per futili motivi che sarebbero sfociati in vere e proprie aggressioni nei confronti dei genitori.