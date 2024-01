Acca Larentia, denunciate altre 14 persone per il saluto romano

La polizia ha identificato e denunciato altre 14 persone per il saluto romano effettuato in occasione della manifestazione commemorativa del 7 gennaio in via Acca Larentia a Roma.

Ai 14, spiega la Questura della Capitale, si è arrivati anche grazie al contributo investigativo delle Digos di altre città d`Italia che hanno riconosciuto attivisti di Casapound giunti a Roma proprio per prendere parte alla manifestazione. Tra i nuovi indagati, oltre a militanti romani, figurano infatti anche persone provenienti da Avellino, Caserta, Napoli e Forlì-Cesena.