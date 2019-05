Abusi dal nonno, la nipote 16enne lo registra con lo smartphone: arrestato a Bergamo

Il nonno le riservava attenzioni molto particolari e lei, una ragazzina di 16 anni, ha registrato l'audio con il suo smartphone durante gli abusi determinando l' arresto per l'82enne . Un'altra squallida storia di molestie sessuali in famiglia accaduta in provincia di Bergamo. I domiciliari sono stati disposti dal gip su richiesta del pm, che ha raccolto la denuncia della ragazzina e dei suoi genitori.

Dal nonno per fargli compagnia - La violenza risale alla sera di Pasquetta. La minorenne aveva trascorso la giornata con la famiglia nella casa del nonno, che vive solo. Poi i genitori se n'erano andati, lasciando lei a dormire con lui per fargli compagnia. Evidentemente non c'era nessun timore di pericoli per la ragazzina.



Registrazione - Eppure la ragazzina era probabilmente già all'erta e timorosa di attenzioni che rischiavano di andare al di là degli abbracci tra nonne e nipote. Tanto che, quando le si è avvicinato, lei ha fatto scattare il registratore sul telefonino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sulla base del file audio e della denuncia, la ragazza avrebbe potuto scappare o urlare. Ma si sarebbe sentita in trappola perché sarebbe stata la sua parola contro quella del nonno.



L'audio e l'incubo - Sembra però, dalla registrazione che l'uomo abbia in effetti commesso abusi sessuali su di lei, chiedendole anche di non dire nulla a mamma e papà per evitare di metterlo nei guai. Nel file si sentirebbe anche la 16enne mentre piange. Una volta effettuata la registrazione, la ragazza ha chiesto aiuto alla sorella e poi ha denunciato tutto. Ora la parola passa al nonno, che dovrà dare la sua versione agli inquirenti.