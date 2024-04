Abusi su una bimba di 8 anni, condannato un 72enne nel Leccese

Il Tribunale di Lecce ha condannato a nove anni di reclusione un uomo di 72 anni della provincia di Lecce accusato di violenza sessuale aggravata per aver abusato della nipotina di 8 anni della donna cui conviveva.

L'inchiesta, in un primo momento, era stata archiviata poiché la vittima aveva dichiarato di non ricordare nulla. In un momento successivo, però, ha confessato gli abusi subiti a un operatore dei servizi sociali, riferendo di aver mentito per paura. Gli abusi sarebbero stati consumati in almeno cinque occasioni.