Abu Azrael, la storia del "Rambo iracheno" che combatte l’Isis: "Non rimarrà che farina"

Si chiama Ayyub Faleh al Rubaie, il "Rambo iracheno" diventato simbolo della lotta al Califfato islamico, una sorta di leggenda tra coloro che si oppongono all’Isis. A raccontare la sua storia, a poche ore dall’annuncio della morte di Abu Bakr al-Baghdadi, sono "Le Iene" che sottolineano come le gesta eroiche di Ayyub, tra cui la presunta uccisione di 1500 jihadisti, abbiano contribuito a creare attorno al suo personaggio un alone di terrore che gli è valso il soprannome di Azrael, "Angelo della morte".

Il suo motto è "Illa tahin" e cioè "non rimarrà che farina" (dei terroristi ndr) e viene ripetuto in ogni suo video postato online. Questo perché la sua idea è sempre stata quella di contrapporre alla crudele campagna mediatica dell'Isis una altrettanto violenta campagna di guerra contro di loro.

Modi spietati che però sono stati la chiave del suo successo tra la gente: "È fondamentale per alzare il morale delle nostre truppe", ha detto un ufficiale dell’esercito iracheno. "L’unica cosa che chiedo è una fine degna, sono disposto a morire come un martire", dice il "Rambo iracheno" in un video in cui mostra la sua famiglia.