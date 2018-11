Tre orsi trovati morti in una vasca di raccolta d'acqua in Abruzzo

Tre orsi, due cuccioli e una femmina di dieci anni, sono stati trovati morti dal personale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) e dai carabinieri forestali in una vasca per la raccolta dell'acqua. E' successo tra i comuni di Balsorano e Villavallelonga (L'Aquila), nella zona di Protezione esterna del Parco. I tre animali sono presumibilmente annegati cadendo nella vasca dalla quale non sono riusciti a risalire.