Teramo, esplode bombola di gas: morto 65enne, ferita la moglie

A Teramo un uomo di 65 anni è morto per l'esplosione di una bombola di gas all'interno di un cucinino in uno scantinato.

La moglie è rimasta ferita: è ricoverata in ospedale e non sarebbe in gravi condizioni. E' successo domenica sera tra Sardinara e Miano. Nell'esplosione il pensionato è stato investito dalle fiamme. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale a Teramo, dove è stato dichiarato il decesso. Parte della struttura dell'abitazione è crollata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Teramo.