Teramo, troppe auto parcheggiate in strada: 44enne le riga tutte

"E' stato un gesto impulsivo, dettato dall'irritazione per la presenza di auto in sosta in quel tratto di strada".

Così, messa alle strette, una 44enne di Teramo ha candidamente ammesso le proprie responsabilità di fronte al danneggiamento di numerose auto regolarmente parcheggiate lungo via Romualdi nella serata del 10 gennaio. Erano troppe, a suo dire, e le ha rigate tutte con un mazzo di chiavi. La donna, denunciata, non ha nascosto la sua sorpresa per l'ingente danno causato agli automobilisti coinvolti, quantificato in diverse migliaia di euro. La polizia si è mossa a seguito delle numerose denunce ricevute dai proprietari che non erano neanche assicurati per atti vandalici e di tasca propria hanno dovuto riparare la vettura. La svolta grazie anche alle immagini di un impianto di videosorveglianza privato presente sulla via.