Sulmona, nonna Giusy a 108 anni diventa Commendatore della Repubblica

Lei è nonna Giusy , al secolo Giuseppina Patriarca, che diventa Commendatore della Repubblica Italiana all'età di 108 anni. "Ho sempre vissuto con il cuore e mai per gli interessi", il commento a caldo alla consegna del diploma dell'alta onorificenza, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal capo del governo Giorgia Meloni. La cerimonia a Sulmona, dalla consigliera regionale, Marianna Scoccia, che aveva istruito la pratica. La super nonna decana d'Abruzzo, che dallo scorso primo gennaio si è piazzata al vertice della classifica tra i più longevi della regione, è nata a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, il 6 novembre 1915. Da ex maestra, continua a impartire lezioni su TikTok.

Tgcom24

La vita della decana d'Abruzzo Nonna Giusy, fin da bambina, ha trascorso la sua vita a L'Aquila, dove ha abitato fino al terremoto del 6 aprile 2009: l'appartamento pesantemente lesionato l'ha vista trasferirsi a Sulmona, nella città ovidiana, dove una nipote le ha messo a disposizione un alloggio. Nel frattempo era rimasta vedova del marito Di Gregorio, senza figli.

Lei, però, continua a sentirsi aquilana a tutti gli effetti. Per 41 anni ha insegnato nella prestigiosa scuola primaria del convitto nazionale dell'Aquila. Felicissima quando un ex alunno la va a trovare. "Seria, onesta e dignitosa, una maestra laica e cristiana. Ci faceva fare i fioretti del mese di maggio per capire le nostre esigenze e monitorare le problematiche, anche in famiglia", racconta Antonella, ex alunna della maestra ultracentenaria, oggi avvocato.

Leggi Anche Influencer, a 93 anni Nonna Licia è nella Top 100 della Bbc con Michelle Obama

La decana della regione, in realtà, continua a dispensare consigli e lezioni ai suoi "bambini" sulla piattaforma di TikTok, dove si è iscritta da qualche anno con l'aiuto della nonna sitter, Bruna Fusco. Lì recita a memoria i versi della Divina Commedia, rispolvera filastrocche antiche, canta e prega con i suoi followers.

"Non ho fatto nulla di particolare. Ho sempre vissuto con il cuore e mai per gli interessi", ha commentato la nonna Commendatore dopo aver ricevuto il diploma. Dai banchi di scuola ai social passando per le più alte onorificenze dello Stato. Sicuramente nonna Giusy è simbolo dell'Abruzzo.