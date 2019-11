Sisma di magnitudo tra 4.4 e 4.9 a L'Aquila, la scossa sentita anche a Roma

Protezione Civile: non risultano danni Non risultano danni dopo la scossa di terremoto al confine tra Abruzzo e Lazio. E' quanto accertato dal Dipartimento della Protezione Civile al termine delle verifiche con le sale operative regionali e con le strutture del sistema di protezione civile.

Scossa avvertita anche nel centro di Napoli Il sisma è stato avvertito distintamente anche al centro di Napoli, in particolare ai piani alti degli edifici e nella zona del lungomare.

Rfi: traffico sospeso su alcune linee per controlli Per consentire "la verifica dello stato dell'infrastruttura" da parte dei tecnici il traffico ferroviario su alcune linee tra Lazio e Abruzzo è stato sospeso in via precauzionale dopo la scossa di terremoto tra il Lazio e l'Abruzzo mentre sulla linea dell'altà velocità tra Roma e Napoli i treni già in viaggio procedono con limitazioni di velocità mentre quelli in partenza percorreranno l'itinerario alternativo via Formia. E' quanto afferma Rfi in una nota sottolineando che gli "accertamenti tecnici" riguardano le linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e la Roma-Cassino fra Ceprano e Cassino.