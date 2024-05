Insegnante di ballo scomparsa a Lanciano (Ch), la sorella di Milena: "Escludo un allontanamento volontario"

Ai microfoni di "Quarto Grado" parla la sorella di Milena Santirocco, l'insegnante di ballo di Lanciano (Chieti) sparita nel nulla da quasi una settimana. "Come famiglia ci sconvolge il contrasto tra la serenità e una scomparsa improvvisa segnata dalla cancellazione del profilo Facebook", dice Sonia Santirocco. E aggiunge: "Ho sempre escluso un allontanamento volontario di Milena". Secondo le prime ricostruzioni dopo aver pranzato con i figli, la donna sarebbe uscita per andare a fare una passeggiata a Torino di Sangro, sempre nel chietino. Da sei giorni, le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Chieti, dai vigili del fuoco e dalla polizia di Lanciano, proseguono senza sosta, a partire dal punto in cui è stato agganciato per l'ultima volta il telefono della 54enne, intorno alle 18.30.

Leggi Anche Liliana Resinovich, il mistero sui pantaloni grigi indossati il giorno della scomparsa

Leggi Anche Usa, scomparsa la figlia adolescente di due miliardari della Silicon Valley

In merito al carattere di Milena, maestra di ballo e di fitness nel comune del chietino, la sorella Sonia la definisce una persona "molto riservata" e aggiunge che in passato non si era mai allontanata senza dare spiegazioni. "Se andava via un giorno o due avvisava sempre prima i figli o mia madre", spiega la donna. E sul chiodo trovato nella della ruota della vettura aggiunge: "Gli inquirenti non ci hanno detto nulla, potrebbe essere un chiodo che lei ha incontrato sulla strada, quando è arrivata la gomma era in buone condizioni e si è sgonfiata successivamente".