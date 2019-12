Rigopiano, il papà di una delle vittime: "Presi in giro dalla giustizia"

"L'archiviazione è un colpo che fa molto male. Per quanto riguarda me e la mia famiglia non ho parole, mi sento preso in giro dalla giustizia". Lo ha detto Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola, dopo che il gip di Pescara ha disposto l'archiviazione per 22 indagati. "Alla fine - ha aggiunto - la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a Rigopiano e di chi ci è andato in vacanza".