Maltempo, in Abruzzo attivata colonna mobile Protezione Civile

A seguito dell'avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dalla Protezione Civile con possibilità di neve anche a basse quote, la Sala Operativa della Regione Abruzzo ha posto in preallerta la Colonna Mobile regionale di protezione civile. Oltre 20 comuni abruzzesi hanno istituito i Centri Operativi Comunali. Inviate squadre di volontariato in soccorso di automobilisti bloccati nell'Alto Sangro e nel Comune di Castel di Sangro.