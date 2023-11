Malattie rare, l'appello delle associazioni dei disabili abruzzesi: "Non depotenziare lo sportello di Pescara"

In Abruzzo oltre 150 bambini metabolici e più di 800 malati affetti da patologie rare rischiano di vedere depotenziato il loro punto di riferimento, lo Sportello Malattie rare e Metaboliche, inaugurato undici anni fa e attivo all'Ospedale di Pescara.

A lanciare l'allarme sono dieci associazioni, che parlano di "un servizio pubblico fondamentale che svolge le ben più articolate funzioni di Centro Clinico per queste malattie ad alta complessità", ma che attualmente, "nonostante l'impegno e la buona volontà di chi vi lavora, la struttura non è più sufficiente a coprire l'enorme necessità di assistenza e supporto che caratterizza questa categoria di pazienti". L'appello congiunto, rivolto alla Regione, dunque, è di non depotenziare il servizio e di individuare con l'assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità Nicoletta Verì, "una soluzione a quella che sta diventando sempre più una vera emergenza per moltissimi pazienti e le loro famiglie".