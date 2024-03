L'Aquila, uomo trovato morto: fermati due giovani stranieri

Due giovani stranieri sono stati fermati dalla polizia, in quanto sarebbero ritenuti responsabili dell'aggressione culminata con la morte di Teodoro Ullasci, 59enne di origine sarda, il cui corpo è stato trovato venerdì in via Fortebraccio.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti: l'ipotesi di reato sulla quale si indaga è di omicidio. Per gli inquirenti potrebbe essersi trattata di una rapina finita male. Ullasci, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accasciato a terra dopo aver ricevuto un calcio all'addome.