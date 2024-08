L'Aquila, coppia in fuga senza pagare hotel e auto a noleggio: fermata sulla A24

Volevano farla franca dopo 10 giorni di soggiorno in una struttura ricettiva de L'Aquila senza saldare il conto. E si erano dati alla fuga a bordo di un'auto a noleggio, anch'essa non pagata. Per di più erano senza patente e con una scacciacani sotto il sedile. Aspiranti Bonnie e Clide? Sembra la trama di un film, ma è quanto realmente accaduto sull'Appennino abruzzese, con la fuga dei due ricercati finita all'altezza di Tornimparte (L'Aquila), come riporta il quotidiano Il Centro. La coppia in questione, fermata sull'autostrada A24, a successive verifiche, non sarebbe risultata nuova ai guai. I due giovani, infatti, avrebbero anche numerosi precedenti per truffa.