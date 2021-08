Incendi Pescara, 30 intossicati in pronto soccorso e 50 sfollati

Ansa

Sono 30 gli intossicati portati in pronto soccorso a Pescara a causa degli incendi nella zona sud della città e in parte nella Pineta Dannunziana. Degli 800 evacuati, sono 50 i cittadini sfollati che non possono rientrare a casa. I roghi, ora sotto controllo, sono ancora in corso ma è difficile tracciare un bilancio dei danni.