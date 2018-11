Hotel Rigopiano, soccorritori al lavoro per tutta la notte

Hanno lavorato per tutta la notte i soccorritori che stanno scavando sotto la neve che ha travolto l'Hotel Rigopiano, nel Pescarese, alla ricerca delle circa 30 persone che risultano disperse. Con le temperature ampiamente sotto lo zero, i soccorritori hanno lavorato grazie all'ausilio delle fotocellule ma a ritmi ridotti: non ci sono infatti le condizioni di sicurezza necessarie per operare in maniera massiccia.