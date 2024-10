Caccia ai cervi in Abruzzo, l'assessore all'agricoltura: "Provvedimento che salvaguarda natura e uomo"

Polemiche in Abruzzo per la decisione del Consiglio di Stato di sospendere la delibera della Regione Abruzzo sul via libera all'abbattimento di 469 esemplari di cervo per ridurre, questa la tesi della giunta, i danni che provocano all’economia agricola. Le associazioni avevano impugnato l'ordinanza del Tar Abruzzo che aveva dato l'ok all'abbattimento. L'udienza in camera di consiglio si terrà il 7 novembre.