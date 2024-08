Alba Adriatica (Teramo), morta una delle donne colpite da un fulmine in spiaggia

Non ce l'ha fatta. Ha resistito 10 giorni tra la vita e la morte, ma alla fine i medici dell'ospedale Mazzini di Teramo hanno dovuto dichiarare la fine delle attività cerebrali. Pamela Di Lorenzo è morta a 42 anni, dopo che un fulmine, il 3 agosto a mezzogiorno, l'aveva colpita mentre era in spiaggia ad Alba Adriatica (Teramo), la cittadina abruzzese dove viveva con compagno e figlio. La donna era tra le più gravi delle tre che quella mattina avevano ricevuto la forte scarica elettrica. Era andata in arresto cardiaco. In maniera più lieve erano rimaste ferite un'amica e una turista francese che erano vicino a lei. Donati gli organi.