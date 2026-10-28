Morte Abderrahim Fakir, l'agente: "Mi scuso per le frasi con la famiglia e con la polizia"

"Voglio scusarmi con la famiglia di Abderrahim Fakir e con il mio corpo di appartenenza per le frasi inaccettabili che ho pronunciato". Lo dice all'Ansa, in raccordo con il suo difensore, avvocato Gabriele Bordoni, uno dei due poliziotti intervenuto la mattina del 19 luglio in via Svevo a Pilastro. Il riferimento è alle frasi registrate dalla bodycam e trascritte agli atti, dove l'agente dice, tra l'altro, "Se schiatta ci divertiamo", parlando del 42enne marocchino che di lì a poco sarebbe morto e per cui ora è in corso un'indagine.