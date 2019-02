A22, Toninelli: "Ispezione sull'autostrada,gestione presto pubblica"

Il ministero dei Trasporti annuncia un'ispezione sull'Autobrennero per i gravi disagi di queste ore, dopo la nevicata che ha bloccato centinaia di veicoli in coda. "Vogliamo vederci chiaro - spiega Danilo Toninelli - e verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per la sicurezza, come prevede la convenzione". Ricorda che la concessione è scaduta e si è "a un passo dal rinnovo con una gestione pubblica e più conveniente".