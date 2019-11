A1, guerra dei cartelli: "Basso Lodigiano torni Piacenza Nord"| La città emiliana contro il cambio della segnaletica

Non bastava l'eterna disputa sul tiramisù (è del Veneto o del Friuli?), o quella sulla città madre del tortellino, da sempre conteso tra Modena o Bologna; adesso è esplosa anche la guerra dei cartelli autostradali. In particolare l’ultimo casello in territorio lombardo, a Guardamiglio, sulla sponda lodigiana, e a poco più di un chilometro da quella emiliana che, per sessant’anni si è chiamato "Piacenza Nord" e solo da nove mesi è stato rinominato "Basso Lodigiano" da Autostrade per l’Italia. Iniziativa di tredici sindaci e di un parlamentare della Lega, Guido Guidesi da subito poco gradita alla città emiliana che in consiglio comunale ha votato, all'unanimità, il ritorno alla dicitura originale.