A "Quarto Grado" i genitori di Angela Celentano: "Test del Dna a Celeste Ruiz"

Maria e Catello sono i genitori di Angela Celentano, la bambina di tre anni scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, in provincia di Napoli. I due rilasciano un'intervista esclusiva a "Quarto Grado - La domenica" in cui, oltre a ripercorrere le tappe drammatiche della vicenda, sostengono di volere fare chiarezza sulla cosiddetta "pista messicana" che condurrebbe alla ragazza Celeste Ruiz. "Quello che chiediamo è che la ragazza della foto sia cercata e trovata e che le venga fatto il test del Dna: è l'unica cosa che ci può dire con certezza se è Angela oppure no" spiega Maria Celentano. "Tra le tante segnalazioni pervenute nel corso degli anni – ha aggiunto Catello Celentano – questa è una delle più probabili: va approfondita fino in fondo" .