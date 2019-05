La sua storia aveva riempito le pagine di cronaca due anni fa. Fiorilena Ronco, 43enne di Vercelli, era stata aggredita dal marito, Maurizio Zangari, che l’aveva speronata con l’auto e poi colpita con oltre 20 coltellate. Cinque operazioni d’urgenza, la rinascita e, finalmente, una vita nuova. Ora fa un appello a "Pomeriggio Cinque" rivolto a tutte le donne che subiscono violenze e vessazioni dai loro compagni: “Denunciate subito, non aspettate, denunciate ai primi segnali di aggressività”.



Adesso, però, Fiorilena ha perso il lavoro perché, nonostante le operazioni siano andate a buon fine, ha riportato una lesione al midollo. “Per otto mesi ho lavorato, ma ora non vengo più ritenuta idonea - racconta la donna - mi basterebbe anche un piccolo aiuto per le bollette, non voglio essere dimenticata. Sono viva ed è un miracolo, ma voglio continuare a lavorare”.