A Perugia il prete di campagna con i fucili: "E' legittima difesa contro i ladri"

Nell'ultima "visita" i ladri hanno messo sottosopra la casa del sacerdote, portandogli via anche una pistola Beretta Anni '30 "regolarmente denunciata", così come i due fucili che possiede, una carabina e un sovrapposto.



Alla domanda de La Nazione su cosa fa un prete armato, l'anziano sacerdote non esita a ribadire di "credere nella legittima difesa" e lo fa anche pensando se avesse incrociato i ladri dentro la sua casa.



"Sono a favore alla legittima difesa - ha aggiunto in secondo momento all'Ansa - perché le persone per entrare in casa devono bussare o suonare il campanello; se uno entra, invece, senza permesso è un potenziale ladro e anche assassino".



Il sacerdote ricorda che prima dell'ultimo episodio del quale è stato vittima, in precedenza tre uomini si erano avvicinati alla sua abitazione, ma erano stati scoraggiati "in quanto alcune persone del paese li avevano notati", racconta. "Sono d'accordo con il ministro Salvini che vuole introdure la legittima difesa - ha nuovamente sottolineato. - Per chi voto? Il voto è segreto, ma sono simpatizzante della Lega".



Si definisce un "prete contadino, un pastore di anime e del corpo" e quando dice di non aver paura di vivere in un posto isolato lo fa raccontando che ha comunque il telefono e "dalla mia casa vedo le luci delle altre abitazioni in lontananza e poi ho il mio salvavita" alludendo ai due fucili.



I carabinieri, allertati dal sacerdote dopo il furto, hanno ritrovato la fodera della pistola rubata, ma don Antonio non l'ha rivoluta indietro perché dice di non saperne cosa fare senza l'arma. Trova il modo invece di ringraziare la Madonna, stando sempre al racconto de La Nazione, per il fatto che i balordi non sono riusciti a trovare una busta contenente 200 euro che il prete aveva nascosto nella cornice di un armadio.