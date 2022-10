A Palermo cittadinanza onoraria per don Angel Fernandez Artime, decimo successore di Don Bosco

Don Artime è alla guida della congregazione salesiana dal 2014. Ha sempre promosso il sistema preventivo di Don Bosco applicandolo ai contesti giovanili attuali. Ha focalizzato le tante povertà che attraversano i ragazzi di ogni continente, alle prese anche con la pandemia, offrendo loro opportunità di crescita culturale e di formazione professionale. Ritenendo fondamentale in ogni approccio educativo la relazione e la cura della dimensione dell’ascolto e dell’accoglienza.

Durante le due giornate a Palermo ci sono stati incontri e celebrazioni che hanno visto la partecipazione dell'intera famiglia salesiana di Palermo. Sacerdoti, Figlie di Maria Ausiliatrice, laici, cooperatori, allievi, ex allievi e genitori hanno accompagnato don Angel Fernandez Artime nelle diverse realtà che da decenni sono un riferimento per il territorio.

I Salesiani sono riconosciuti a livello mondiale per il sistema educativo e per quello preventivo. Presenti in 134 Paesi con scuole di ogni tipo, la congregazione fondata da Don Bosco è attiva pure con 92 istituzioni universitarie in 22 nazioni. L'Istituzione, della quale il rettor maggiore è il leader, è riconosciuta dalle Nazioni Unite e dalla Comunità Europea come la più grande e numerosa istituzione educativa privata.