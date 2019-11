A Napoli c’è il mago del calzino: 30mila euro per fare una seduta spiritica

Si dice in grado di comunicare con i morti ma una seduta spiritica costerebbe troppo: 30-40mila euro, meglio (e più economico) interloquire con un calzino.

"Striscia la Notizia", grazie a un infiltrato dotato di telecamera nascosta, ha incontrato a Napoli il mago Gennaro che si fa pagare per “percepire l’energia” dei defunti, attraverso l'uso di un pendolo e di un indumento del proprio caro: una calza è l’ideale.

Una volta però che l’inviato Luca Abete cerca di avvicinare sedicente medium, il cui consulto viene 50 euro senza fattura, questi sale in macchina e fugge via a tutta velocità. Fuori dallo studio del mago l'inviato del tg satirico nota una vecchia conoscenza di Striscia: una donna che in cambio di soldi diceva di essere in grado di separare qualsiasi coppia e che è, guarda caso, la moglie del "santone".