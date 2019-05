A colpi di mazza distruggono le Terme di Sciacca: presa baby gang | Agiva per noia

Per noia, a colpi di mazza, vandalizzavano le Terme di Sciacca. Tredici giovani, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, sarebbero i responsabili di una serie di raid vandalici e danneggiamenti avvenuti negli ultimi mesi nei locali della struttura dell'Agrigentino. Nei loro confronti è scattata una denuncia dei carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato in concorso. Una decina gli episodi contestati, danni per migliaia di euro. A incastrare la baby gang appostamenti dei militari e filmati.