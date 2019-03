A 38 anni partorisce l'undicesimo figlio: mamma record a Como

"Non è stato un peso per me rinunciare al lavoro", ha affermato mamma Claudia a Il Corriere della sera. "Io e mio marito (consulente informatico, ndr) accogliamo la vita come un dono, non facciamo calcoli e non ci siamo prefissati un numero di figli", ha aggiunto. "Non è facile la vita di tutti i giorni con una famiglia così numerosa, - ha poi sottolineato pensando alla sua "squadra di calcio". - Non è sempre tutto rose e fiori ma non mi è mai pesato dedicarmi a tempo pieno ai miei figli".