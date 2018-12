Torino, auto contro muro perché conducente positiva al test sulla cocaina: morta la passeggera

Le due giovani erano su una Lancia Y che si èschiantata contro il muro di una scuola, per poi finire contro un palo della luce e ribaltarsi. In tanti hanno visto l'incidente e hanno chiamato i soccorsi. Per liberare le due ragazze delle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare la passeggera per oltre mezz’ora ma poi hanno dovuto arrendersi: la ragazza è morta per i gravi traumi riportati nello schianto.

La conducente, invece, è rimasta quasi illesa ed è stata trasportata all’ospedale di Rivoli, accompagnata anche dai carabinieri.