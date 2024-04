25 Aprile, rubato l'intero incasso della Festa della Liberazione a Casa Cervi

"L'aggressione fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sulle persone, ma in pochissimi secondi è andato in fumo buona parte del ricavato di uno splendido 25 Aprile, il lavoro di tantissimi volontari, dei collaboratori di Casa Cervi, e l'entusiasmo di un pubblico partecipe e generoso", ha spiegato l'Istituto. "Uno schiaffo a tutto il popolo di Casa Cervi - ha commentato la presidente Albertina Soliani -. Questa Casa continua a essere nel mirino, 80 anni fa incendiata dai fascisti, oggi bersaglio di questa aggressione", ha aggiunto.

Le indagini sono in corso, avviate nella serata di giovedì dai carabinieri. L'Istituto "è in costante contatto con le forze dell'ordine e i sindaci del territorio, e ha già ricevuto in queste ore la solidarietà di tanti cittadini e volontari che restano vicini al 25 Aprile e a Casa Cervi".