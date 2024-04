25 Aprile, Di Segni (Comunità ebraiche): "Non è il giorno dei palestinesi"

"Non si contesti il valore del nostro contributo per la liberazione dal nazifascismo". Anpi Milano: "La Brigata ebraica sarà al corteo. Positivo il loro striscione che invoca la democrazia"

Il 25 Aprile non ci sia violenza o contestazione del valore e del contributo ebraico per la liberazione dal nazifascismo". Lo dice la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni . "Non ci faremo dire da nessuno che noi siamo i nuovi fascisti - aggiunge -. Abbiamo combattuto per la Liberazione con i nostri partigiani e con la Brigata ebraica, nonostante le persecuzioni e il tradimento nei nostri confronti con le leggi razziali".

Tgcom24

"Liberazione e libertà" "I concetti di Liberazione e libertà oggi non sono scontati - osserva ancora Di Segni -. Chiediamo che non vengano nemmeno abusati o dissociati per portarli in altri contesti, contro gli ebrei o contro Israele".

Anpi Milano: la Brigata ebraica sarà al corteo Esprime solidarietà per la Brigata ebraica il presidente dell'Anpi di Milano Primo Minelli, che spiega: "Come abbiamo sempre detto, sarebbe curioso che in una manifestazione antifascista non si esaltasse il sistema democratico. Perciò prendiamo come positivo lo striscione della Brigata che invoca la democrazia. Così come è curioso che uno striscione con la scritta 'cessate il fuoco ovunque' inneschi una polemica. Lo dicono tutti, il Papa, l'Onu, non può dirlo l'Anpi". E, tornando in particolare sulla Brigata ebraica, chiarisce che "parteciperà al corteo. Questo è un fatto importante, perché è una delle brigate che ha contribuito alla Resistenza. Poi, se qualcuno decide di non venire, prendiamo atto delle decisioni dei singoli. Noi siamo contenti che partecipi la Brigata ebraica perché è figlia anch'essa della lotta di liberazione. Abbiamo condannato fin da subito l'assalto del 7 ottobre e il modo barbaro con cui sono state fatte queste cose, abbiamo detto subito che non si devono usare ostaggi per fare guerra".

"La manifestazione sia pacifica" Dall'Anpi Milano, il presidente Primo Minelli auspica che quest'anno "la manifestazione sia pacifica e senza polemiche" e chiarisce: "Al corteo ci sarà qualche contestazione, qualche fischio alla Brigata ebraica" come accade tutti gli anni. Ma alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale per la Liberazione fa appello "a smetterla" perché non ci siano contestazioni. E avverte, rivolgendosi ai giornalisti: "Se succede un gesto spropositato lo dovete dire, ma non costruite interi articoli su un unico gesto. Qualche contestazione credo che ci sarà. Ci sono figure ingovernabili da parte di tutti. Spiace che il gesto inconsulto di 10 o 20 persone sporchi una manifestazione con 100mila persone".