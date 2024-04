25 aprile, cortei e manifestazioni in tutta Italia per la Festa della Liberazione

In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo , sono molti gli appuntamenti in programma nei luoghi simbolo della Resistenza lungo la penisola, a cominciare dai musei e i parchi archeologici statali che rimarranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Tgcom24

Le celebrazioni nella Capitale Due i cortei a Roma. La tradizionale manifestazione dell'Anpi partirà alle 10 da Largo Bompiani e arriverà a Porta San Paolo, dove sarà allestito un palco per gli interventi, tra cui quello di Roberto Salis. Mentre alle 10.30 partirà il corteo dei movimenti "Liberarsi ora Liberarsi ancora" da largo delle Terme Gordiane e si concluderà al Quarticciolo. Prima, alle 8, a Porta San Paolo la comunità ebraica deporrà una corona. E alla stessa ora, in piazzale Ostiense, si sono dati appuntamento gli studenti palestinesi. Alle 9 all'altare della Patria ci sarà la deposizione della corona di alloro da parte delle cariche istituzionali. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la cerimonia a Roma, si trasferirà in elicottero in Toscana per essere a Civitella Valdichiana (Arezzo) assieme al ministro Crosetto. Il ministro Tajani sarà alle Fosse Ardeatine, Sangiuliano al Museo della Liberazione a via Tasso, Piantedosi a Frosinone per il conferimento della medaglia d'oro alla città. Altri ministri saranno sul territorio come Nordio che parteciperà a Treviso alle celebrazioni locali.

Cortei a Milano A Milano la giornata verrà aperta con la deposizione delle corone di fiori da piazzale Loreto ad altri luoghi simbolo della Resistenza. Mentre il corteo nazionale dell'Anpi partirà alle 14 da corso Venezia per raggiungere piazza Duomo. Parteciperà anche Elly Schlein e lo scrittore Antonio Scurati dopo il caso del suo monologo cancellato dalla Rai. A Milano è atteso, inoltre, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che parteciperà alla deposizione della corona d'alloro all'Altare dei caduti e poi in piazza della Scala per la celebrazione con il sindaco Sala.

Bologna e Marzabotto A Bologna le celebrazioni si apriranno alle 9.30 nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano con la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra. Alle 10.15 in Piazza Nettuno ci sarà l'alzabandiera con picchetto militare d'onore e la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani, a cui seguirà un momento istituzionale. Alle 12, presso il Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, verrà deposta una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali nei campi di sterminio nazisti. Come ogni anno ci sarà in città la tradizionale festa del Pratello. Sull'Appennino bolognese, al parco di Monte Sole di Marzabotto, luogo della più atroce strage di civili compiuta dai nazi-fascisti durante la seconda guerra mondiale, sono attesi Maurizio Landini, Stefano Bonaccini e Roberto Salis, padre di Ilaria. Dal palco verrà letto il monologo di Antonio Scurati. A Gattatico come ogni anno sarà celebrato il 25 aprile a Casa Cervi.

Leggi Anche Le sagre di gusto per il ponte del 25 Aprile

Napoli A Napoli, invece, Cgil e Anpi saranno in piazza alle 9:30 in Largo Berlinguer per "Largo alla Costituzione", una lettura collettiva degli articoli della Costituzione. Verrà letto in pubblico il monologo di Scurati e saranno distribuite copie della Costituzione.