Trento, precipita e muore alpinista

ansa

Un alpinista è precipitato e morto sul Cimon della Pala (3.192), in Trentino. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino e trasportata in elicottero nella camera mortuaria a San Martino di Castrozza. L'uomo aveva da poco finito di percorrere la ferrata Bolver-Lugli quando si è allontanato dalla figlia per andare a controllare la via di discesa lungo la Valle dei Cantoni. L'alpinista però ha perso l'equilibrio precipitando per 80 metri.