08:59 - Secondo il racconto dei sopravvissuti al naufragio di Lampedusa, in mare potrebbero esserci ancora duecento cadaveri. Per il momento, per le avverse condizioni del mare, restano ferme le ricerche subacquee e il recupero dei cadaveri. Guardia di finanza e Guardia costiera continuano invece con gli elicotteri a controllare lo specchio di mare attorno al punto in cui è avvenuto il naufragio.