Roma, 14enne stuprata dall'allenatore di nuoto | Arriva il rinvio a giudizio, lui: "Mi provocava"

Il racconto della madre

"Per noi è stato un doppio dolore", dice la mamma della ragazza in un'intervista al Messaggero. "Accorgerci che quella persona di cui avevamo fiducia e a cui volevamo bene, si era approfittato di nostra figlia". La donna racconta cosa accadde in quei giorni: "Erano partiti per Roma per i Campionati italiani di nuoto, siamo partiti anche noi ma non potevamo assistere alla gara causa Covid. La vedemmo in streaming". La gara si conclude con una vittoria. "Mia figlia vince, tant'è vero che quando siamo andati a prenderla in albergo ci è sembrato strano che nella hall ci fosse solo lei e la sua amica", racconta ancora la madre che però, nella hall non ha trovato il coach. "Abbiamo chiesto ma Orazio dov'è? Perché ci aspettavamo di trovarlo lì, a festeggiare".