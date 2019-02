"Striscia la Notizia", il cavaliere di "Uomini e Donne" aggredisce Stefania Petyx

"Striscia la Notizia" tona ad occuparsi di Nino Castanotto, il cavaliere di “Uomini e Donne Over” che, dopo aver chiuso un'agenzia di viaggi a Messina, ha lasciato dietro di sé una scia di debiti, sia ai suoi ex dipendenti, sia a clienti non soddisfatti. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Canale 5, l'uomo avrebbe poi gestito un ristorante in Franciacorta - di cui non era proprietario, come invece raccontava nello studio di Maria De Filippi - ma anche qui gli affari non sono andati per il meglio.



Max Laudadio ha parlato con uno dei collaboratori del ristorante che afferma: “Mi deve 3mila euro”. Stefania Petyx, ha raggiunto Castanotto a Messina, ma quest'ultimo ha reagito aggredendo l'inviata di "Striscia la Notizia" e il suo operatore, rompendo anche la telecamera: “Voi non sapete la verità, ho denunciato tutti quanti. Dovete smetterla - ha urlato - Pagherò le persone che devo pagare quando recupererò i miei crediti”.