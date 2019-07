“Stasera Italia”, le immagini degli sbarchi fantasma nel porto di Lampedusa

Non sono considerati nei dati ufficiali o nei titoli di giornali, ma avvengono in continuazione: sono gli “sbarchi fantasma” cioè tutti quegli arrivi di migranti passati sotto silenzio mediatico e di cui le autorità non riescono a tenere traccia. Si tratta per lo più di piccole imbarcazioni che trasportando poche persone cercano di non attirare l’attenzione e di riuscire così ad arrivare indisturbate fino alle coste italiane.



“Stasera Italia”, però, è riuscita a immortalare l’arrivo di alcuni migranti la cui imbarcazione che stava per affondare al largo di Lampedusa è stata intercettata dalla Guardia costiera. Dopo essere stati tratti in salvo, questi uomini e donne vengono condotti all’hotspot dell'isola che però è ormai al collasso.