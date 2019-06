"Siamo tutti Franco": in mille alla fiaccolata di solidarietà per il tabaccaio di Ivrea

La manifestazione, partita alle 21 dal centro di Pavone, è arrivata davanti alla tabaccheria di Franco Iachi Bonvin, che si trova proprio davanti alla casa in cui è barricato da una settimana assieme alla moglie. Un ragazzo ha spiegato ai microfoni di Tgcom24 che "Franco era esasperato, la sua ricevitoria è stata rapinata più volte e il suo gesto è stato solo dettato dalla disperazione. Poteva capitare a chiunque fra noi".



Le dimostrazioni di solidarietà sono arrivate anche al di fuori del corteo: molti negozi in città hanno esposto in vetrina il cartello "Sto con Franco", così come sui social molti utenti da tutta Italia hanno utilizzato l'hashtag #siamotuttifranco per dimostrare la propria vicinanza nei confronti del commerciante. Al corteo erano presenti anche il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, alcuni consiglieri regionali della Lega e il vice presidente del consiglio comunale di Chivasso, Andrea Doria, che è giunto assieme ad altre 30 persone tutte provenienti dalla cittadina in provincia di Torino.



Bonvin è indagato per eccesso di legittima difesa: nella notte del 6 giugno, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il tabaccaio avrebbe sparato al ladro scaricando il caricatore della pistola dalla finestra del suo appartamento, per giunta mentre il malvivente era di spalle e in fuga assieme a due complici. In questo caso non si potrebbe parlare di "causa di giustificazione del reato", in quanto non c'è stata nessuna colluttazione fra i due.