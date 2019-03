"Sentenze pilotate del Consiglio di Stato": Berlusconi indagato a Roma

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. Il filone di indagine è legato alla sentenza dell'organo costituzionale del 3 marzo 2016 che annullò per Berlusconi l'obbligo di cedere una quota detenuta in banca Mediolanum.