2 marzo 2019 21:10 "Prima le persone", in 200mila a Milano contro il razzismo | Il sindaco Sala: "Da qui riparte unʼidea diversa di Italia" Presenti anche il segretario generale della Cgil, Landini, lʼex sindaco Pisapia e lʼex presidente della Camera Boldrini. Sfilano insieme i candidati alle primarie del Pd Nicola Zingaretti e Maurizio Martina

Secondo gli organizzatori 200mila persone, per i più prudenti la metà. E' comunque un fiume di persone quello che ha invaso Milano per la manifestazione "People, prima le persone", una giornata contro il razzismo e per la tutela dei diritti di tutti. Quando la testa del corteo arriva in piazza Duomo, la coda non si è ancora mossa da porta Venezia. "Siete una poderosa testimonianza politica che l'Italia non è solo il Paese che viene descritto. Da qui può ripartire un'idea diversa di Italia", ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Colorato e gioioso, il corteo è aperto da un centinaio di giovanissimi scout del Cngei che cantano 'Bella ciao', con il sindaco Sala e le 'mamme per la pelle' arrivate da tutta Italia con i loro figli, tutti riuniti dietro lo striscione "il mondo che vogliamo è una storia a colori". E poi, subito dietro, la nave di 9 metri, ecologica e solidale, di Saving Humans, con la scritta "Zero sbarchi, 6 morti al giorno. Nel Mediterraneo annega l'Europa". E il carro, il più colorato di tutti, dei Sentinelli: "Siamo qui non solo perché non ci piace ciò che succede - dice il portavoce Luca Paladini - ma anche per mostrare un'altra idea di come si può stare insieme. A noi interessano le persone non gli slogan e ci interessano al di là dell'orientamento sessuale, delle condizioni di salute e del colore della pelle".



Il sindaco Sala: "Grazie, aiutateci a fare la politica" - Tantissima la gente in piazza: famiglie con bambini che lanciano coriandoli, uomini con cartelli con scritto 'Volemose bene', ragazzi che ballano sulle note di 'People have the power' e sfilano dietro striscioni come 'Voi servi della paura, noi cittadini del mondo'. E i politici, a partire dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che in piazza Duomo sale sul furgone dell'organizzazione per rivolgersi ai manifestanti: "Non posso fare a meno di dire grazie di essere qua, la politica si fa in tanti modi, ma non lasciatela solo ai politici, fatela voi".