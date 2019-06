"Non di solo pane vive l'uomo": il cartellone pubblicitario di un sito di escort indigna i cattolici

"Non di solo pane vive l'uomo" : uno slogan semplice ma che diventa subito provocatorio se adottato dalla campagna pubblicitaria di un sito di escort, che al messaggio accompagna l'immagine di una donna intenta a mangiare una baguette in una chiara allusione sessuale. Il messaggio, circolato su camion a Roma e Milano, ha indignato la comunità cattolica che ha visto nello slogan l'eco di parole contenute nelle Sacre Scritture.

"Sono scelte inopportune e offensive - commenta al Messaggero la Cei, Conferenza Episcopale Italiana - le proteste non si fermeranno finchè quei camion non saranno tolti dalle strade. Ci sono bambini che possono vedere quei manifesti, offensivi delle parole di Gesù".



Secondo i gestori del sito, l'obiettivo della pubblicità è solo quello di "sdoganare un argomento da sempre considerato scandaloso", come affermano gli organizzatori. E' la prima volta, infatti, che un'attività per escort riesce a diffondere i propri slogan promozionali nelle principali città italiane.