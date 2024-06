'Ndrangheta, operazione carabinieri: 14 arresti in tutta Italia

Operazione dei carabinieri del Ros contro la 'ndrangheta in tutto il territorio nazionale. Nel mirino dei militari 14 indagati (13 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), con le accuse di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa e altri gravi reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina, reati in materia di armi.