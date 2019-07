ʼNdrangheta, blitz contro la cosca Libri: arrestati capigruppo Calabria Pd e FdI Il capogruppo di FdI al consiglio regionale della Calabria, Alessandro Nicolò Ansa 1 di 5 Il capogruppo del Pd al consiglio regionale della Calabria, Sebastiano "Seby" Romeo Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La cosca Libri, secondo l'accusa, avrebbe svolto un ruolo "centrale" in occasione delle elezioni regionali del 2014. A Seby Romeo sono stati concessi i domiciliari, mentre Nicolò (eletto con FI e poi passato in FdI) è stato portato in carcere. Tra gli indagati in libertà c'è Demetrio Naccari Carlizzi, ex consigliere regionale Pd e cognato del sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, estraneo all'inchiesta.



Dall'indagine è emerso che diversi imprenditori e anche politici erano completamente al servizio della cosca. "Affermati imprenditori e politici locali e regionali - dicono gli invstigatori - erano asserviti totalmente alle volontà dei Libri in qualità di soggetti intranei o concorrenti esterni".



L'inchiesta ha inoltre accertato che nel corso degli anni i Libri hanno favorito alcuni imprenditori, apparentemente estranei a qualsiasi contesto mafioso ma in realtà coinvolti nelle dinamiche dell'organizzazione alla quale "partecipavano attivamente".



Imprenditori che, dicono ancora gli investigatori, assecondando da un lato le strategie d'investimento decise dalla cosca e ricevendo dall'altro importanti finanziamenti occulti, "hanno assunto posizioni di assoluto rilievo" nei settori di cui si occupavano. Di fatto, godevano della protezione della 'Ndrangheta e allo stesso tempo la finanziavano.