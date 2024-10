'ndrangheta, Banca Progetto respinge le accuse: "L'istituto non è commissariato"

Banca Progetto respinge le accuse di essere stata commissariata e di essere coinvolta in un'indagine della guardia di finanza per presunti finanziamenti erogati a diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della 'ndrangheta. "Anche con riferimento ad alcune erronee notizie di stampa diffuse in data odierna, ritiene doveroso precisare che l'istituto non è commissariato e che nè la Banca, né i suoi esponenti e dipendenti, sono oggetto di indagine". Lo si legge in un comunicato dell'istituto di credito, nel quale si aggiunge che Banca Progetto "intende, quindi, rassicurare i propri clienti e stakeholders che continuerà a operare in modo del tutto ordinario attraverso i propri organi e strutture interne".