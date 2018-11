'Ndrangheta, 24 arresti in Calabria: in manette anche l'ex deputato Galati

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro hanno eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari) e il sequestro di beni per un valore di dieci milioni di euro. Ai domicialiari anche l'ex deputato Giuseppe Galati, del centrodestra. Si tratta della conclusione dell'operazione "Quinta bolgia" condotta dal Procuratore Nicola Gratteri e dalla Dda di Catanzaro.

Giuseppe Galati, avvvocato catanzarese, è stato eletto prima con l'Udc, poi è passato con Forza Italia e, successivamente, con Ala. Alle ultime elezioni politiche di marzo, Galati si era candidato al Senato con la lista "Noi con l'Italia", ma non era stato eletto. E' stato sottosegretario alle Attività produttive dal 2001 al 2006 e all'Istruzione nel 2011 in tre governi Berlusconi.



Dodici delle 24 persone coinvolte nell'operazione sono state condotte in carcere, mentre per le altre 12, tra cui Galati, sono stati disposti gli arresti domiciliari.