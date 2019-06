"L'animale è un membro della famiglia": condannato un veterinario dopo un intervento finito male

Nel 2011 la proprietaria del piccolo Yuma, un cane bastardino preso in un canile sardo, decide di sottoporre l'animale a un intervento chirurgico perché zoppicava. Ma le sue condizioni da quel momento peggiorano e i padroni del cagnolino decidono di denunciare la veterinaria che ha operato Yuma. Secondo l'avvocato Mariagrazia Rossi, le condizioni di salute del piccolo Yuma hanno generato dolore e sofferenza nell'intera famiglia



Per i legali della veterinaria, invece, il cane è da considerarsi una "cosa" il cui valore dipende dal suo prezzo d'acquisto: Yuma non è un cane di razza ed è stato preso in un canile, per questo il suo valore è pari a zero.



La tesi del veterinario non ha però convinto i giudici che hanno condannato il medico a un risarcimento di 4.500 euro, che include non solo i costi sostenuti dai proprietari, ma anche il dolore che l'animale ha patito. La causa è finita in Corte d'Appello ma anche qui non ci sono state buone notizie per il veterinario. La sentenza ha ribadito come "il valore del cane può essere anche nullo al momento dell'acquisto, ma cresce con il tempo in ragione del legame affettivo e relazionale che si instaura".